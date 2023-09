Uuenev seadus muudab ametniku ja töötaja töösuhted võrdsemaks

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on kümme aastat jõus olnud avaliku teenistuse seaduse peamiseks probleemiks töötajate ja ametnike erinev kohtlemine. „Eesti on väike ja konkureerime siin erasektoriga tööjõu pärast, iga väärt inimest tuleb hoida. Me ei saa esitada teenistujatele erinevaid nõudeid ja pakkuda erinevat palka, sõltuvalt sellest, kas tegemist on ametniku või töötajaga,“ märkis minister.