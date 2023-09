Ekspert: Skandinaavia kinnisvaraturu langus muudab Eestis ehitamise soodsamaks

„Soome ja Rootsi ehitusturu käibed on 30-40% protsenti langenud, mis on halb uudis meie saeveskitele ja puitmajade eksportijatele, aga annab kohalikele ettevõtjatele ja koduomanikele võimaluse üle aastate soodsatel tingimustel ehitada ja renoveerida,“ ütles Tauk.

„Naaberturgude nõudluse vähenemisest on tekkinud puitmaterjali ülejääk, samuti on tootmiseks vajaliku energia hind langenud, mille tõttu on paljud ehitusmaterjalid aastatagusega võrreldes soodsamad. Kuiva ehituspuidu ning metall-armatuuri turuhinnad on 40-50% tipust alla tulnud ning samuti pole tarnetega enam mingeid probleeme,“ rääkis Tauk.