Täna õhtul küündib elektri hind kuni 450 euroni

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonna elektri keskmine börsihind on täna 186,61 eurot megavatt-tunnist ehk 18,7 senti kWh kohta. Sellele lisanduvad veel elektrimüüjate tasud, aktsiisid ja võrgutasu. Kõrgeim megavatt-tunni hind saabub elektribörsil ajavahemikus 19-20, mil börsihind on koguni 468,82 eurot megavatt-tunni kohta ehk 46,9 senti kWh kohta.

Kõige odavam börsihind on täna hommikul ajavahemikus 10-12, kui elekter maksab 0,56 senti kilovatt-tunni kohta. Eleringi kommunikatsioonispetsialisti Kätlin Klemmeri sõnul peitub hinnatõusu põhjus eelkõige Leedu-Rootsi vahelise ühendus NordBalt rikkes. „Kuid üks suuremaid põhjuseid ilmselt on endiselt, et Leedu-Rootsi vaheline ühendus NordBalt on tööst väljas ja seega ei tule Balti piirkonda piisvalt Põhjamaade soodsamat energiat,“ ütles Klemmer.