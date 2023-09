Coop Panga kasum tõusis, kuid hoiuste maht langes

Aasta kaheksa esimese kuuga on pank teeninud kokku 27,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 127% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

„Coop Panga laenuportfell kasvas augustis mõõdukas tempos. Laenuportfelli kvaliteet püsib endiselt hea, mis kinnitab, et Eesti majapidamised ja ettevõtted on muutunud intressikeskkonnaga hästi kohanenud,“ räägib Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Truu tõdeb, et pank on tänavu pakkunud häid hoiustamise tingimusi ning see ei ole klientidel märkamata jäänud. Seetõttu on viimase kolme kuuga meie hoiuste portfell kasvanud 146 miljoni euro võrra ja panga likviidsusnäitajad on tugevad. „Sellest tulenevalt oli meil võimalik augustis osa tähtajaliste hoiuste pikendamisest loobuda ning hoiuste kogumaht kahanes,“ selgitab ta hoiuste languse tagamaad.