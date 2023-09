Ongi kõik. Ettevõtted panevad tehased müüki. Ohus kuni paartuhat töökohta

2013. aastal andis Sven Pertens TREV-2 uue asfaldi tehase avamisel Harkus intervjuu. Ta uudistas uut tehast siis konkurendina, Lemminkäinen Eesti juhina. Intervjuus ütles ta, et aasta on keeruline ja tööd ei jagu, sest tee-ehituses on euroraha ära kukkunud.

Nüüdseks on Pertensist saanud TREV-2 juht ja tema ülesanne on Harku asfalditehasele tööd leida. Kuigi ka kümme aastat tagasi oli raske, siis ilmselt vahetaks Pertens praegused toonaste raskuste vastu.

Kümne aasta tagusele uue tehase avamisele oli eelnenud 2009. aasta majanduskriisis tootmismahu vähenemine. Selles kriisis lõpetas töö kolm tehast. Pertens meenutab, et varasema tootjate hulga taastumiseks kulus seejärel seitse aastat. „Praegune mahtude langus on 2009. aastaga võrreldes palju sügavam,“ nendib ta.

Teedeehitajad ütlevad, et sel aastal jääb asfalditootmine Eestis alla miljoni tonni. See tähendab, et kukume tootmismahu poolest 20 aasta tagusesse aega. Eelmise aastaga võrreldes väheneb asfalditootmine 30%. Aga see ei ole veel põhi.