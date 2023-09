Selgusid arhitektuurikonkursi võidutööd kõrghoone rajamiseks Tartu maanteel

Žürii otsustas esimese ja teise koha preemia jagada arhitektuuribüroo LUMIA ja KINO Maatikuarhitektid töö „PORTAAL“ ning Studio TÄNA ja Apex Arhitektuuribüroo töö „JENGA“ ideekavandite vahel. Kolmanda koha preemia määras žürii Arhitektuuribüroo Korrus ideekavandile „FAHLE VISION“ ning eripreemia DAGOpen ideekavanditele „ELEVAATOR“. Žürii on teinud ettepaneku mõlemale esikoha ideekavandi autoritele töö täiendamiseks ja Fausto Capital on huvitatud projekteerimistööde lepingu sõlmimisest peale täienduste sisseviimist.

Studio TÄNA ja Apex Arhitektuuribüroo töö „JENGA“ pakub samuti ajatut disaini, olles seejuures pilku püüdev ja piisavalt eriline, et olla vääriline hoone Tallinna väravasse. „JENGA“ pakub eriti efektseid ja dünaamilisi vaateid Fahle Parki poolt. Linna sisenedes jätab mõnevõrra lihtsama ja massiivse tahuka mulje. Hoone viimaste korruste pealeehitus seondub visuaalselt kvartali senise dominantehituse Fahle majaga. Asendiplaaniliselt on efektne uue pargiala kavandamine, mis on hea lõpetus Lastekodu tänavale. Kvartali poolt vaadates on tegu silmapaistva tööga.