Jaapani fond sai 200 miljonit ja hakkab keerulisel ajal meie regiooni raha paigutama

Kuigi NordicNinja esimeses, 101 miljoni euro suuruses fondis tuli märkimisväärne osa tehinguvoost Hollandist, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt, siis pigem pidi toona neile ära ütlema. Nüüd on need piirkonnad fondi geograafilisse haardesse lisatud.

NordicNinja partnerid on Marek Kiisa, Rainer Sternfeld, Tomosaku Sohara ja Shinichi Nikkuni, kes on inseneeria ja ettevõtluse taustaga. Nende fondi võrgustikku kuulub üle 120 Jaapani tippettevõtte, millel on ülemaailmne haare.

NordicNinja partnerid on kaasasutanud selliseid kliimatehnoloogia idufirmasid nagu Planet OS ja H2GO ning olnud osa juhtivatest ettevõtetest nagu ABB ja McKinsey. Nad on olnud ka ingelinvestorid ning teinud kogu maailmas üle 80 investeeringu partneri tasandil ja üle 20 ingelinvesteeringu. Nad on asutanud ka Superangeli fondi ja juhtinud Jaapani taastuvenergia investeerimisfondi.

Sternfeldi sõnul investeerivad uude fondi Jaapani päritolu üleilmsed ettevõtted, pangad ja organisatsioonid, kelle eksporditurgudelt teenitud raha ei ole kuhugi kadunud ning kes otsivad head kohta, kuhu investeerida. „Pigem on küsimus, mis on need head kohad,“ lisas ta.

Fondi partnerid Rainer Sternfeld ja Marek Kiisa nentisid, et 200 miljoni kokku saamine ei olnud küll kerge, kuid õnnestus, sest investorid näevad, et raha läheb õigesse kohta. „Kliima on täna prioriteet number üks nii jaapanlastele, ameeriklastele, aafriklastele kui ka eurooplastele. Süvatehnoloogia kõrval on meie fondi eesmärk investeerida ettevõtetesse, kes sealt valdkonnast tulevad,“ märkis Kiisa Ärilehele.

„Uues fondis vastab meie geograafiline mandaat sellele, millised me kogu aeg oleme olnud. Lihtsalt ei saanud erinevatel põhjustel seda teha,“ märkis Sternfeld. Niigi on pea pooltel esimese portfelli ettevõtetel kontor – mõnel ka peakontor – Inglismaal.

Meie üldiselt ei ohusta kedagi ja püüame olla hea partner. Rainer Sternfeld

Baltimaades on 200 miljoni eurone fond kindlasti suurimate seas, kuid enda geograafilise haarde poolest on NordicNinja siiski väike, eriti võrreldes suurte Rootsi fondidega, nagu EQT või Atomico, mis on kaasanud miljardeid eurosid.

Marek Kiisa sõnul ei näe nad just seetõttu enda kõrval olulist konkurentsi, sest nemad on tehingutes tehnilised valideerijad, kes investeerivad suurte fondide kõrval.

„Kui kaks suurt fondi võistlevad, siis üks peab võitma ja teine kaotama. Meie üldiselt ei ohusta kedagi ja püüame olla hea partner,“ lisas Sternfeld.

Ootus olla nurgakiviinvestor

Eelmise 101 miljoni euro suuruse fondi investeeris NordicNinja Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtetesse, mille missioon on digitaliseerida ajalooliselt traditsioonilisi tööstusharusid. Nende portfellis on ettevõtted, nagu Bolt, Einride, Veriff, Voi, Starship, ClimateView, Kognic, Mavenoid, Pactum, Varjo ja Ready Player Me.

Fondil peavad olema ettevõtte jaoks planeeritud n-ö lisataskud, et ettevõtet õigel ajal toetada. Marek Kiisa

Uue fondi investeeringu suurus jääb sarnaseks esimesega, olles 2–5 miljonit eurot. Suurema fondi eesmärk ei olegi Sternfeldi sõnul suuremad investeeringud, vaid teha parimatesse ettevõtetesse jätkuinvesteeringud ja töötada asutajatega n-ö otsast lõpuni.

„Kui 2018. aastal oli 100 miljonit igati adekvaatne, siis tänavu samasuguse matemaatikaga A-ringi investeerimisfondi enam ei tee,“ tõdes Sternfeld. „Keegi ei taha, et keegi jääks lõpuks rongist maha, et vabandust, ma ei saa enam. See võib olla aktsepteeritav ingel- ja seemneinvesteeringutes, kuid hilisemas faasis juba oodatakse, et keegi on nurgakiviinvestor. Me püüame seda teha,“ märkis Sternfeld.