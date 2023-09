Riigikogu erikomisjon analüüsis kiirlaenuturgu. Suurimad tarbimisvõlad on korralike palkadega 45-aastastel meesterahvastel

„Riigikontroll soovitas rohkem kasutada rahatrahvi määramist, sest inkassofirmadest puudub aruandlus ja järelevalve, inimeste pealt teenitakse päris korralikult. Finantsjärelevalvel on meede, kohustame panku hoidma nn tagataskus teatud [kompensatsiooni]summat, mis paneb pangad hoolsamalt laenuandmist reguleerima. Sellist instrumenti meil kiirlaenude korral ei ole. Rahatrahvide ülemmäär on 32 000 euro, suurematele krediidiandjatele pole see midagi. Trahv tõuseb sügisest [1. novembrist - toim] 32 000 eurolt 400 000 eurole,“ kõneles Kessler.

Rahandusminister lisas, et koostöös sotsiaalministeeriumitega plaanitakse kasvatada noorte pensionitarkust ning soovituste hulgas on ka finantsombudsmani loomine.

„Siin on tasakaalu punkt, muidu muutuvad laenud inimestele kättesaamatuks. [Ministeeriumites] tööd tehtud on, mis ei tähenda, et tööd ei saaks edasi teha,“ vastas rahandusminister Võrklaev. „Hoiulaenuühistuid järgmisest aastast juurde teha ei saa.“

„Vaatasime resursikasutust, tegime rea intervjuusid ja päringuid. Kas tarbijakaitse meetmed täidavad seda eesmärki? Kui hästi läheb tarbijateadlikkuse tõstmisega? Tuleks veenduda laenu andes, kas laenu saajal on võimekus seda hiljem tagasi maksta,“ selgitas Loite aruande tagamaid. „Ka tarbijal on oma roll - esitada õige info.“

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul peaks Rahandusministeerium veenduma, et vastutustundliku laenamise põhimõtte eiramise vältimiseks loodud keskkond ja järelevalvajate tööriistad tagavad tarbijate õiguste ja huvide kaitse. „Koostöös teiste ministeeriumitega tuleks otsustada, mida teha, et vältida ülelaenamist ning parandada kehvemas seisus tarbijate õiguste kaitset,“ lisas ta.

Merike Koppel selgitas, et kõige rohkem jääb Eestis võlgu 45-aastane meesterahvas. „Heade palkadega, näiteks kontoritöötajad, kelle tarbimisharjumused nende võlga kasvatavad,“ sõnas Koppel.

Juuni lõpu seisuga olid pangad ja krediidiasutused Eestis sõlminud tarbijatega kokku üle 1,1 miljoni krediidilepingu. FI roll ei ole kontrollida igat üksikut lepingut. Inspektsioon jälgib pigem seda, et krediidiandjate organisatsioonilised lahendid oleksid sellised, et tarbijate huvid oleks kaitstud - et laenu antaks vastutustundlikult ning krediidi kulukuse määra ülempiiri ja tarbijate teavitamise nõuetest peetaks kinni. Selleks, et tarbijate huvide eest seista ja krediidiandjate tegevust suunata, on Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul vaja asutusel sobivat tööriistakasti.

Praegu saab FI finantssektori rikkumistele reageerida olemasolevate seaduste ja võimalustega – kontrollide, ettekirjutuste ja järelepärimistega. Sel aastal on FI teinud krediidiandjatele ja –vahendajatele laenuteenustega seoses juba 43 järelepärimist. Võrdluseks, eelmisel aastal tehti neid kokku 39. Ka ettekirjutusi on inspektsioon teinud tänavu laenuteenuseid puudutavate rikkumiste eest rohkem. Eelmisel aastal tehti kokku neli ettekirjutust, tänavu on neid tehtud juba viis.

Trahve tehakse finantsteenuseid puudutavate rikkumiste eest aga harva ja seda just põhjusel, et praegu FI käsutuses olev väärteomenetlus on kohmakas ja aeganõudev. Sama aeganõudev on ka tarbijate jaoks finantsteenustega seotud vaidluste lahendamine. Kui paljudes teistes Euroopa riikides saab tarbija oma probleeme lahendada finantsombudsmani juures, siis Eestis tuleb ette võtta kohtutee.

Lisaks on Finantsinspektsioon teinud Rahandusministeeriumile ettepaneku kehtestada krediidiandjatele krediidi põhiosa ja intressimakse ning tarbija sissetuleku suhe ning luua positiivne krediidiregister, kust nii krediidandjad kui ka –võtjad saaksid oma kohustusi kontrollida. Ka need kaks muudatust muudaks laenuandmise inspektsiooni hinnangul vastutustundlikumaks.

