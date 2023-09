Eesti päritolu kaupade eksport on langenud kolme aasta taguse tasemeni

Suurima mõjuga oli mineraalsete õlide väljaveo vähenemine

Ligi veerand ekspordilangusest tuli Põhjamaadest

Riikide järgi langes eksport ühtlasemalt kui kaupade järgi. Juulis kahanes eksport riikidest kõige rohkem USA-sse ja Kreekasse. Oluliselt vähenes väljavedu ka Põhjamaadesse ja Argentiinasse. USA-sse veeti vähem kommunikatsiooniseadmeid ja Kreekasse mineraalseid õlisid. Rootsist, Norrast ja Soomest kokku tuli ligi veerand Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemisest. Rootsi juures on oluliseks põhjuseks sealse ehitus- ja kinnisvarasektori halvenenud olukord ja koos sellega ka nõrgenenud nõudlus. Samuti on mõjutanud Rootsi krooni nõrgenemine euro suhtes.

Eksport Venemaale üha suuremas languses

Eesti päritolu kaupade eksport vähenes juulis Venemaale aastases võrdluses 65% ja selle aasta esimese seitsme kuuga on kukkumine 45%. Kui Venemaa osakaal Eesti päritolu kaupade ekspordis on vähenenud alla 1%, siis koos reekspordiga on selle osakaal veidi üle 3%. Võrdluseks, enne sõda, 2021. aastal olid need osakaalud vastavalt ligi 2% ja 4%. Eesti päritolu kaupadest on selle aasta esimesel poolel veetud Venemaale enim erinevaid masinaid ja seadmeid, raud- ja terastooteid, plasttooteid ja rõivaid.