Euroopa Komisjoni värske majandusprognoos näitab majanduse kerget kasvu

Kevadise ühe protsendi asemel prognoositakse majanduskasvuks tänavu 0,8 protsenti ja 2024. aastal 1,7 protsendi asemel 1,4%.

Inflatsioon peaks prognoosiperioodil jätkuvalt langema. ELi tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI) peaks 2023. aastal jõudma 6,5 %ni (võrreldes kevadise 6,7 %ga) ja 2024. aastal 3,2 %ni (3,1 %). Euroala inflatsiooniks 2023. aastal hinnatakse 5,6 % (võrreldes varasema 5,8 %ga) ja 2024. aastal 2,9 % (2,8 %).

Komisjoni majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis: „ELi majandus on pandeemia ja Venemaa agressioonisõja tõttu üle elanud kaks ulatuslikku šokki. Väga kõrge inflatsioonimäär on avaldanud suurt mõju, kuid on nüüd vähenemas. Raskete aegade järel peaks majanduskasv järgmisel aastal veidi taastuma ning seda toetavad ka tugev tööturg, rekordiliselt madal tööpuudus ja hinnasurve leevenemine. Kuigi meie majandus on jätkuvalt kasvuteel, on ebakindlus endiselt suur ja me peame tähelepanelikult jälgima riske. Taaste- ja vastupidavusrahastu raames tehtavad reformid ja investeeringud on endiselt ülimalt olulised, et hoida ELi majandus kasvamas.“

Majanduskasvu aeglustumine

Viimased andmed kinnitavad, et hiljutised suured vapustused on 2023. aasta esimesel poolel mõjunud ELi majandustegevusele pärssivalt. Sisenõudluse nõrkus, eelkõige tarbimises, näitab, et enamiku kaupade ja teenuste kõrged ja ikka veel tõusvad hinnad on suurem probleem, kui kevadises prognoosis eeldati. Seda hoolimata energiahindade langusest ja erakordselt tugevast tööturust, kus töötuse määr on rekordiliselt madal, tööhõive on jätkuvalt kasvanud ja palgad on tõusnud.

Samal ajal näitab ettevõtetele pangalaenude andmise järsk aeglustumine, et rahapoliitika karmistamine on hakanud mõju avaldama. Näitajad osutavad majandustegevuse aeglustumisele suvel ja eelolevatel kuudel, kuna tööstus on jätkuvalt nõrk ja hoog väheneb ka teeninduses, hoolimata turismi kõrghooajast paljudes Euroopa piirkondades.