SEB uuring: Eestlastel on Baltikumis kõige vähem huvi ettevõtte asutamise vastu

SEB poolt augustis läbi viidud alustavate ettevõtjate uuringust selgus, 49% vastanutest ehk pea pooled uuringus osalejad peavad ettevõtte arendamisel olulisimaks teiste ettevõtjate kogemust. Seejuures soovib kolmandik vastanutest ettevõtlusteemalisi koolitusi ja nõustamist.

Kui 2023 aasta kevadel Norstati poolt läbi viidud alustavate ettevõtjate uuringu tulemustest selgus, et lähiajal ei soovi ettevõtjaks saada 52% vastanud naistest ja 43% meestest, siis augustis läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et aktiivsus on alanenud veelgi - 58% naistest ja 52% meestest ei soovi lähiajal ettevõtlusega alustada. Suurimaks takistuseks peetakse seejuures jätkuvalt stardikapitali ning oskuste/teadmiste puudumist, seda eriti 18-29 aastaste seas.

„Uuringutulemused viitavad inimeste soovile saada tuge ja kinnitust, et ka keerulises ja ettearvamatus majanduskeskkonnas tasuks ettevõtlusega alustada. Oma ettevõttega alustamine jääb siiski tihti rahalise ebakindluse taha,“ selgitas SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas.

Alustavad ettevõtjad soovivad õppida teiste vigadest

SEB tellitud uuringust selgub, et nii Eestis, Lätis kui ka Leedus leiavad nii naised kui ka mehed jätkuvalt, et ettevõtlusega alustamisel vajatakse kõige enam rahalist toetust või soodsaid finantseerimistingimusi, seda kas pangalt või riigilt. Küll aga näitavad SEB äriklientide seas tehtud küsitluse tulemused, et suurimaks motivaatoriks peetakse alustava äri arendamisel kogemuslugusid (49% vastanutest), seejuures soovib kolmandik vastanutest pangalt ettevõtlusega seotud koolitusi, webinare, artikleid ja finantsnõustamist.