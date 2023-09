Poodides kisub konfliktiks. Jaeketid on vastu algatusele märgistada Venemaal äriga jätkajate kaubad

Maailmas on mitmeid suurkorporatsioone, kes endiselt Venemaal äri ajavad – toodavad seal jätkuvalt kaupu ja tasuvad makse sadade miljonite dollarite ulatuses. Laiemalt on teada Unileveri, Mondelezi, Pepsi jätkamine Venemaal. Väidetavalt on Rootsis jaekettides märgistatud kaubad, millede tootjad jätkavad äri ka Venemaal. Eesmärk on võimaldada ostjale teadliku valiku tegemist. Eestis üritab sama mõtet teostada kodanikualgatus „Jah vabadusele, ei valedele“.

Algatust vedava Maris Hellrandi sõnul on alustuseks valmis trükitud 1000 silti ja kleepsu. Pooled neist siltidest on aktsioonis kaasalöömise huvilised ka juba välja võtnud. Siltide suvalist kasutamist Hellrand ei karda. Tema väitel on aktsioonis osalejad väga teadlikud tarbijad ja Ukraina toetajad, kes oma poeskäikudel kasutavad näiteks äppi „Push to leave“, mis aitab kontrollida erinevate kaubamärkide tausta ja seisukohti seoses Venemaa sõjaga. „Neid kaubamärke on meie poodides väga palju, aga samas on neile kaupadele olemas kodumaised või rahvusvahelised alternatiivid, mida võib puhta südametunnistusega osta,“ soovitab Hellrand. Ta nimetab selle boikoti positiivse kõrvalmõjuna tuge kohalikule toidutootjale, kelle kaupa võib südamerahuga osta. Eesti toiduettevõtetest on Venemaal jätkajana teada vaid Vici. Hellrandi kinnitusel ei ole jaeketid plaanitavale aktsioonile veel reageerinud.