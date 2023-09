Ukraina elamumajanduse eksperdid tulevad Eesti korteriühistutega tutvuma

„Mullu alanud sõda vajutas edukalt reformide teed sammunud Ukraina elamumajandusele jõhkra pitseri. Purukspommitatud kodud, elamurajoonid tuleb aga üles ehitada, samuti on see võimalus kehvas seisus majade renoveerimiseks, sest sõja eest pagenud inimesed ootavad vaid üht – tagasipöördumist oma koju. Eesti Korteriühistute Liidul on väga hea meel siin koos teiste Eesti organisatsioonidega õlg alla panna,“ rääkis Jaadla.



Delegatsioonil on kavas kohtumised Kliimaministeeriumi, Tallinna Linnavaraameti ja Rakvere linnavalitsusega, samuti külastatakse Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiat ning kohtutakse korteriühistutega.