Terminal reedesest kütuste hindade langetamisest: üks silm naeris ja teine nuttis

Terminali kommunikatsioonijuht Gerli Pärnpuu sõnas, et rekordilisel hinnaalandusel oli kindel sõnum ja eesmärk viia see vedelkütuste tarbijateni üle Eesti. „Sellised agressiivsed hinnaalandused võiksid olla tavapärased ja parimal juhul oleks kütustel püsivalt soodsam jaehind. Rekordiline hinnaalandus andis meile võimaluse öelda ja juhtida tähelepanu, miks see nii ei ole,“ lisas Pärnpuu. Ta märkis, et tarbija on tajunud erakordset hinnaalanduste passiivsust ja vajab selgitust.

„Võib arvata, et rekordiline alandus toob ka rekordilised müügitulemused, kuid välja toodud probleemkoht on tõsiasi, et see ei olnud teenimiskoht,“ tõdes ettevõtte kommunikatsioonijuht. Siiski lisandus tuhandeid uusi kliente, kuid see polnud Terminali eesmärk. „Meie kindel siht on saavutada kütuseturul taaskord aus konkurents, mis ei tohiks olla ju palju palutud.“