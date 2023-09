Üks suuremaid jaekette lühendab sügisel kaupluste lahtiolekuaegu

Rimil on kauplusi, mille müügid on seotud nii sise- kui välisturismiga. Suvisel perioodil on nende kaupluste pikem lahtiolekuaeg põhjendatud, talvel selleks nii suurt vajadust ei ole. „Just selliste kaupluste lahtiolekuaeg on alates oktoobri algusest kuni märtsi lõpuni sõltuvalt kauplusest 1-2 tundi lühem,“ lisas Litvinovitš. Täpsem kaupluste nimekiri on peagi leitav Rimi kodulehelt.