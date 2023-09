Google'it ootab ees mitmenädalane kohtuprotsess

Sel nädalal Washingtonis föderaalkohtuniku ees algav kohtuprotsess on kulminatsiooniks kahele käimasolevale kohtuasjale Google'i vastu. Õiguseksperdid on kirjeldanud hagisid kui riigi suurimat monopoolsusjuhtumit.

Google on väitnud, et tarbijad eelistavad ettevõtte vahendeid, kuna need on parimad, mitte sellepärast, et on hakanud ebaseaduslikult piirama konkurentsi. Google'i otsinguga seotud äritegevus moodustab rohkem kui poole Google'i emaettevõtte Alphabeti 1983 miljardi dollari suurusest tulust ja 76 miljardi dollari suurusest puhaskasumist 2022. aastal.