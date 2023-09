LHV pakub võlakirjade eest 10,5% intressi

Pangandusgrupil on õigus sealjuures suurendada praeguse emissiooni mahtu kuni 35 miljoni euroni. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Võlakirjade intressimääraks on 10,5% aastas, intresse makstakse kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtajaks on 29. september 2033. aastal. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatus viitab sellele, et tegu on tagamata võlakohustusega investori ees. See tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk). Riskide kohta saab täpsemalt lugeda prospektist.