Silikaat Grupp: riigi kavandatud maarendi pöörasel hinnatõusul on ehitussektorile katastroofilised tagajärjed

„Silikaat kaevandab ja väärindab Harjumaal ehitus- ja täiteliiva 400 hektaril ning rendime liivakaevanduse maad riigilt. Kui valitsuses valminud maapõueseaduse muudatus praegusel kujul vastu võetakse, siis tõuseks isegi praeguste nn leevendusmeetmete rakendamisel meie maarenditasu katastroofiliselt. Näiteks suureneks renditasu 2026. aastaks ligi 600% võrreldes käesoleva aastaga. Leevendusmeetmeteta suureneks meie renditasu alates järgmisest aastast koguni 6000%, mis tooks kaasa ettevõtte tegevuse lõppemise,“ kirjeldas Silikaat Grupi tegevjuht Anne-Mari Lehtla. „Arvestades, et uute karjääride avamine on väga raske ja aeganõudev, siis oleme peatselt olukorras, kus pealinna ehitus jääb liivapuuduse tõttu hätta.“

„Nii ebaõiglast muudatust oma tegevusajaloost ei mäletagi“

Tööstusharu esindajad ja erialaliidud peavad vajalikuks täiendavaks meetmeks kehtestada aastasele renditasu tõusule 10-protsendiline lagi. See aitaks vähendada enneolematu renditasu tõusu mõju neile, kes tegutsevad Tallinna ja Harjumaa piirkonnas, kus muudatuse aluseks oleva maa maksustamishinna tõus oli kõige teravam. Lehtla lisas, et praeguse kava järgi rakendub maarendi 10% tõusu lae asemel 50%, mis on arusaamatult järsk.

„Paljude riiklikult strateegiliselt oluliste objektide ning ehitusprojektide varustuskindlus oleks juba mõne aasta pärast küsimärgi all. Hindame, et ka ehitusmaterjalide hinnad kerkivad lakke ja kohalikud karjäärid võivad konkurentsist välja langeda. Erialaliidud ja ettevõtted on valitsusega sel teemal aktiivses suhtluses olnud alates maikuust ja pakkunud konstruktiivseid lahendusi, kuid see on seni jäänud kahjuks pigem ühepoolseks.“