SEB Pank sai uue juhatuse liikme

Peep Jalakas on SEB Pangas töötanud alates 2006. aastast, alustades oma karjääri osalise tööajaga Tartu kontoris tellerina töötades. 17 aasta jooksul on Peep töötanud pangas kaheksas erinevas rollis ning viimastel aastatel juhtinud korporatiivklientide ja krediidiosakonna meeskondi.

„SEB on üks suurimaid ettevõtete finantseerija Eestis ja Baltikumis ning rahvusvahelise ettevõttena on meil võimekus olla ettevõtetele nõustajaks läbi erinevate arengufaaside ning toetada neid oma eesmärkide saavutamistel. Tegemist on vastutusrikka positsiooniga ja Peep on oma kogemustepagasiga ideaalselt sobiv liige täiendama meie juhtkonda ning vedama ettevõtete panganduse valdkonda,“ kommenteeris valikut SEB juhatuse esimees Allan Parik.