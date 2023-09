Ekspert: uute korterite puudust enne paari aastat oodata ei ole

Tallinnas on täna uusi kortereid müügil poolteist korda rohkem kui aasta tagasi. „Kui panna ühte valemisse tänane nii-öelda laojääk, tehinguaktiivsus, hind ja kodulaenuintress, siis läheb paar aastat aega enne, kui olukord võiks taas kriitilisemaks muutuda,“ leiab 1Partneri juht lisades, et mitmed uued projektid on viimase aasta jooksul siiski külmutatud ja ka välja antud ehituslubade arv on sel aastal olnud selgelt väiksem eelnevatest.