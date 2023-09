FOTO | Järjekordne hinnatõus. Tanklakett tõstis täna kütuste hind

Eile veel maksis mootoribensiini 95 liitrihind 1,799 eurot, bensiini 98 oma 1,849 ning diislikütusel 1,679 eurot. Täna on näha Olerexi tanklates juba uusi hindu.

Mootoribensiini 95 liitrihind maksab nüüd 1,819 eurot, 98 liitrihind 1,869 eurot. Diislikütuse liitrihind on 1,739 eurot. Circle K ega Alexela kütusehinda ei tõstnud.

Reedene sooduskampaania

Terminal teatas eelmise nädala reedel, et langetab terveks päevaks kütuste hindu protestiks Olerexi vastu. Nimelt pole teada, kas ja milline karistus ootab ees Olerexi, keda kahtlustatakse maksu- ja tolliametile teadlikult valeandmete esitamises, et vabaneda vedelkütuse seadusest tulenevast biokütuse nõude täitmisest. Reedel oli Terminali tanklates bensiini liitrihind 20 senti odavam, diislikütusel 8 senti odavam.

Sarnaselt Terminaliga langetasid reedeks kütuste hindu ka Circle K, Alexela ja Olerex. Neste ei läinud kampaaniaga kaasa, öeldes, et hinnalangetusega kaasaminek kahjumi arvelt oleks nagu tulekahju kustutamine tulega, mis süvendab probleemi, mitte ei aita seda lahendada.

Augustis tõusis kütuste hind mitu korda

Augusti viimasel päeval teatas Circle K, et viib läbi üle-euroopalise kampaania, mille raames oli ajavahemikus 14.00–17.00 kütuse liitrihind Eesti Circle K jaamades tavahinnast 15 sendi võrra soodsam. Alexela teatas samal päeval oma klientidele, et kella 13:30st kuni 17:00ni on ka neil kütus liitri kohta -15 senti odavam.