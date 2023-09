VIDEO JA FOTOD | Solarises avati uuendatud Selveri premium-toidupood

Selveri juhi, Kristi Lombi sõnul on kaubandusvaldkonna puhul 14 aastat liiga pikk aeg, et sama kontseptsiooniga jätkata ning vajati värskendusi: tehnoloogia vajas uuendamist ning ka brändi puhul märgati „vaimset väsimust“. Lomp lisas, et poe puhul polnud suurimaks muudatuseks sisu, vaid visuaalne ja disainipool. Toodete osas jäi algne Delice'i fookus sarnaseks nagu algselt poe loomisel oli, kuid tehti edasiarendusi juba ka tänini fookuses olnud toodete puhul: poe oma valmistoidu ning maailmaköögi toodetes ja lisati juurde ka Eesti väiketootjate kaupu. „Kõike natukene paremini,“ märkis Lomp.