Merito Partners loob 80 miljoni eest Baltimaade suurima väikeladude võrgustiku

Läti investeerimisfirma Merito Partners asutas kinnisvarafondi Merito Self Storage Fund, mis arendab viie aasta jooksul välja Baltimaade suurima väikeladude võrgustiku. Fondi sihtsuurus on 30 miljonit eurot, peale selle plaanitakse kaasata 50 miljoni euro suurune rahastus pangalt.

Merito Partners on juba kaasanud ligi viis miljonit eurot kokku kümnelt Läti investorilt ja jätkab aktiivselt rahastamiskampaaniat, lähikuudel tõuseb fondi maht vähemalt 10 miljoni euroni. Merito plaanib esimese väikeladudeks arendatava kinnistu omandada juba lähinädalatel, praegu käivad üle Baltimaade läbirääkimised kokku rohkem kui viie kinnistu ostmiseks. Merito on võtnud partnereiks piirkonna juhtivad kinnisvarabürood, veel mitmed potentsiaalselt sobivad kinnistud on parasjagu kaalumisel.

Väikeladude võrgustik hakkab esmalt tegutsema piirkonna võtmetähtsusega linnades – näiteks Riias, Vilniuses, Kaunases ja Tallinnas, projekti hilisemas faasis kaalutakse võimalusi laieneda teistesse regiooni olulisematesse linnadesse. „Väikeladude äri on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, praegu tegutseb Euroopas kokku umbes 6000 säärast ladu,“ ütles Merito Partnersi partner Mārtiņš Baumanis. „Eestis, Lätis ja Leedus on väikeladude pinda umbes neli ruutmeetrit 1000 elaniku kohta. Sellega oleme kaugel maas Euroopa ja Skandinaavia keskmisest tasemest, kus vastav näitaja on enam kui kümme korda suurem ning ladude täituvus pidevalt kõrge,“ lisas ta.

Projekti elluviimiseks on Merito Self Storage Fund asutanud eraldiseisva ettevõtte SIA Safe Storage Group, mis tegeleb kinnistute ostmisega ja väikeladudeks ümber ehitamisega. Firma kaasasutajaks ja juhatuse esimeheks on selles ärisuunas juba kogenud tegija Augusts Iesalnieks.