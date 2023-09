Youniformer riietab sajad töötajad vormirõivastesse kolme kuuga

Ettevõtted saavad ise luua oma vormiriietuse

Paljud vormiriietust vajavad ettevõtted otsivad järeleproovitud lahendusi – disainikombinatsioone, mis on töötajatele mugavad, vastupidavad ja edastavad soovitud sõnumit. Seepärast pakub Youniformer oma klientidele esmalt võimalust tutvuda oma vormikataloogiga, kus on üle 50 erineva kujunduse, mida ettevõtted saavad värvikombinatsioonide ja aktsentidega kohandada.

„Et oleks lihtsam ette kujutada, kuidas vormiriietus erinevate värvidega välja näeks, oleme välja töötanud tööriista Customizer, mis võimaldab virtuaalselt kohandada enda valitud vormi vastavalt ettevõtte stiilile. See on parim lahendus klientidele, kellel ei ole veel selget nägemust, milline nende vormiriietus välja peaks nägema ja kes soovivad oma töötajatega võimalikke valikuid arutada,“ ütles Youniformeri tegevjuht Edita Šekštelienė.

Riietus on kohandatud igale töötajale

Vormiriietuse pakkujad märgivad, et tööandjate jaoks on üha olulisem anda oma töötajatele võimalikult suur valikuvabadus. Näiteks lasta neil valida, mis tüüpi särki nad kanda soovivad, kas pükse või seelikut või millistes väliriietes nad end kõige paremini tunnevad. Olulised on ka väikesed aksessuaarid, nagu sallid, vööd ja rinnamärgid. Sel põhjusel on Youniformeri tegevjuhi sõnul ettevõtetel, kes vajavad eri osakondade jaoks eri tüüpi vormiriietust või kellel on suur töötajate voolavus, kõige kasulikum töötada partneriga, kes hoolitseb kõigi riietuse kujundamise ja hooldamise etappide eest.