Investorite ennustus: LHV uutele võlakirjadele tuleb meeletu tung

Investor ning õppejõud Paavi Siimann märkis, et asendab tõenäoliselt mõne stabiilse hinnaga dividendiaktsia pakutavate võlakirjade vastu. „Arvan, et tuleb populaarne pakkumine, sest intressimäär on atraktiivne,“ ütles Siimann. Ta lisas, et tema arvates kordub varasem muster, kus märgitakse võlakirjad üle ning investorid teevad seda mitmete juriidiliste kehade alt.