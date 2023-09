Ekspert annab nõu, kuidas kaitsta oma veebirakendusi erinevate küberrünnakute eest

9 soovitust veebirakenduse kaitsmiseks

1.Varundage andmeid

Keegi ei soovi end leida olukorrast, kus veebilehe kaudu on andmebaasist kogu info kustutatud või ära krüpteeritud ja varukoopiat ei ole. Seetõttu tasub ettevõttele olulisi andmeid alati varundada. Tähtis on hoida varukoopiad veebisüsteemidest lahus, et neid ei saaks sama ründe käigus ära kustutada. Lisaks võiks vahel kontrollida ka koopiate terviklikkust, et need ei oleks mingil põhjusel riknenud.

2. Seadke andmetele ligipääsupiirangud

Olulistele andmetele peaksid ligi pääsema üksnes selleks volitatud kasutajad. Andmetele ligipääsu piiramiseks kasutatakse MFA (Multi-Factor Authentication) meetodeid ja autoriseerimist. Selleks on tarvis andmed klassifitseerida, et oleks selge, millised kasutajaprofiilid millistele andmetele ligi pääseda tohivad, ja milline info on täiesti avalik. Selle alusel saaks siis veebirakendus infot välja anda või hoopis piirata.

3. Valideerige sisendinfot

Veebilehed muutuvad kergemini rünnatavaks, kui jäetakse täidetavatesse vormidesse sisestatav info valideerimata. Sinna sisestatud spetsiaalse koodi abil on võimalik sooritada mitmeid eri sorte ründeid nagu näiteks SQL Injection, mis loob küberkurjategijatele sisuliselt täieliku ligipääsu ettevõtte andmebaasile. Seetõttu on vaja täpselt ära defineerida, millist sisendit veebirakendus konkreetses olukorras kliendilt ootab ning kui sisend sellele ei vasta, siis päring tühistatakse.

4. Uuendage serveri tarkvara

Aegajalt leitakse serverite tarkvaras turvaauke, mida on võimalik kurjasti ära kasutada. On oluline pidevalt monitoorida tarkvara versioone ja neid õigel ajal uuendada.

5. Uuendage rakendustarkvara

Sisuhaldustarkvara kasutades või ise veebirakenduse koodi arendades on väga oluline pidevalt uuendada rakendustarkvara. Oma tarkvarakoodi puhul ei tule turvaaugud muidugi ise välja, keegi peab neid spetsiaalselt otsima ja testima.

6. Skaneerige veebirakenduse turvalisust

Regulaarset turvaskaneerimist peaksid eelkõige praktiseerima need, kes ise arendavad oma veebirakenduste koodi. Skaneerimise abil on võimalik enamlevinud turvanõrkused kiirelt üles leida, et jõuaks need enne parandada, kui ründajad hakkavad neid ära kasutama.

7. Tellige kriitilisematele rakendustele läbistustestimine

Lisaks veebirakenduse turvanõrkuste skaneerimisele tasuks kriitilisematele rakendustele tellida läbistustest (penetration testing) mõnelt teenusepakkujalt, kes tegeleb turvaaukude otsimise ja veebilehele sissemurdmisega. Leitud probleemidest koostatakse raport, mille alusel saab hakata turvaauke likvideerima.

8. Kasutage krüpteeritud liiklust

Avalikku Wifi-võrku kasutades olge ettevaatlik, sest küberkurjategijad võivad juba olla sinna sisse murdnud ja jälgivad ning salvestavad seal kogu liiklust. Seetõttu on oluline alati kasutada krüpteeritud andmesidet. Veebiliikluse puhul https protokolli. Veebileht peaks kasutama piisavalt turvalisi krüptoalgoritme, mida ei saa lahti muukida.

9. Kasutage veebirakenduse tulemüüri