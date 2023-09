Krooni nõrgenemine ei jäta Eestitki puutumata, kinnitasid kõik Delfi Ärilehele vastanud ökonomistid. Vastupidi: Rootsi krooni mõju Eesti majandusele on väga otsene. „Eesti tarnis varem palju valmis maju, ehituskonstruktsioone ja -materjale. Lisaks veel mööblit ja muud vajalikku, mis kinnisvaraga kaasas käib. See turg on sisuliselt seiskunud. Lisaks on veel Venemaa toorme ostmisel lõpp, mis teeb toodangu omahinna kallimaks,“ tõi Uusküla esile. Mis siis Rootsis õigupoolest toimub?