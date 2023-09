USA lennufirmad hoiatavad lennukite kütusekulude tõusu eest

Lennukikütus maksis Chicagos, Houstonis, Los Angeleses ja New Yorgis teisipäeval keskmiselt 3,18 dollarit galloni kohta. See on rohkem kui 30% rohkem kui 5. juulil, teatas Airlines for America.

Kütus ja tööjõud on lennuettevõtjate suurimad kulud. Hinnatõus tekitab küsimusi, kui palju on lennuettevõtjad sel suvel suutnud hinnatõusu klientidele edasi kanda, pärast seda, kui hinnad on võrreldes eelmise aastaga langenud.

Southwest Airlines kitsendas oma ühiku tuluväljavaadet käesolevaks kvartaliks. Lennuettevõtja teatas, et ootab 30. septembril lõppeva kolme kuu jooksul ühiku tulude vähenemist 5% kuni 7% võrreldes eelmise aastaga. Juulis ütles Southwest, et tulud võivad selles kvartalis väheneda kuni 3% võrreldes eelmise aastaga.

„Kuigi 2023. aasta augusti lähimad vabaajareisi broneeringud jäid ettevõtte ootustele alla, on üldine vabaajareisi nõudlus ja tootlus jätkuvalt hea,“ ütles lennufirma väärtpaberite esitamise avalduses.

Southwest prognoosib kütuse keskmiseks hinnaks selles kvartalis 2,70-2,80 dollarit galloni kohta, võrreldes oma varasema hinnanguga, mis oli 2,55-2,65 dollarit galloni kohta.

Teised USA lennuettevõtjad on öelnud, et kulude suurenemine võib mõjutada nende tulemusi. Alaska Airlines ütles, et kõrgemad kütusehinnad mõjutavad selle kvartali maksueelset marginaali.

United Airlines säilitas oma tuluprognoosi, kuid ütles, et ootab kvartalis kuni 3,05 dollari suurust kütusehinda. See on kõrgem kui juulis prognoositud, mis ei ületa 2,80 dollarit galloni kohta.

USA lennufirmad esitavad kvartalitulemused oktoobris.