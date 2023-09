Uuring: Eesti majanduse veduriks võib saada kuus tehnoloogiavaldkonda

„Suurim süvatehnoloogiatega seotud potentsiaal on Eesti jaoks leitud olevat enamasti teadus- ja arendustegevuses, kuid olulised eeldused on olemas ka tootmises, kus suurim potentsiaal peitub vesiniku kasutuselevõtus ja biorafineerimises,“ ütles Raukas.

Uuringu autorid toovad välja, et Eesti võimalusi piirab ülisuurte investeeringute vajadus ning Eesti siseturu väiksus. Nõrkuseks on ka puudujäägid koostöös teadlaste ja ettevõtjate vahel, teadustegevuse alarahastus ja ettevõtete väikesed investeeringud ning kvalifitseeritud tööjõu puudus. Samas tuuakse uuringus välja, et Eesti riigile looks väärtust senisest ulatuslikum patenteerimise kasutamine, mis on senini tugevalt alarakendatud ning mille kompetentsid on liikunud ülikoolidest teadusparkidesse ning teadus- ja arendustegevuse tugistruktuuridesse.