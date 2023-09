Probleem jätkub. IKEA palub klientidel välja vahetada purunemisohtlik toode

IKEA palus tänavu 1. jaanuaril klientidel välja vahetada osade LETTAN peeglite seinakinnitused, mis võisid puruneda. Seinakinnitustega on aga endiselt probleeme, seega palub pood taas klientidel välja vahetada osade LETTAN peeglite seinakinnitused.

„Pärast edasisi põhjalikke kontrolle ja täiendavaid auditeid meie tarnijate juures avastasime, et defektseid seinakinnitusi kasutati tootmises kauem, kui see oli IKEA-le teada. Kuna klientide turvalisus on IKEA jaoks ääretult oluline, pikendasime üleskutset seinakinnituste välja vahetamiseks,“ sõnas IKEA oma tänahommikuses teates.