Võrreldes eelmise aastaga maksti tänavu juulis rohkem makse

Turism on jõudsalt koroonakriisist taastumas, kuid turistide arv ega kaasaostud ei ole endiselt pandeemiaeelset taset saavutanud. Siiski näitab Eesti Panga välisreiside statistika, et võrreldes eelmise aastaga on käesoleval aastal tugevas kasvus nii välisturistide arv kui ka siin kulutatud summad. Peaaegu pooled reisijatest, kelle puhul on oodata ka alkoholi kaasaoste, on soomlased. Kuigi Tallink Grupi andmetel on laevareisijate arv Eesti ja Soome vahel aastaga suurenenud üle 10 protsendi, siis sadamapiirkonna kaubanduse madal aktiivsus toetab eeskätt fakti, et turistide kaasostud on selgelt vähenemas.