GALERII | Kuldne värav südalinna ja sadama vahel. Rotermanni uus maja sai nurgakivi

„Tekkis ambitsioonikas mõte panna hoone nimeks Golden Gate, et see oleks sümboolseks väravaks sadama piirkonnast kesklinna ja Rotermanni, kust ei saa lihtsalt mööda minna, vaid saab alati vaid läbi minna. Oleme võtnud Kuldse Värava loomisega veel natuke suurema rolli – olla piltlikult öeldes kuldseks ankruks Tallinna kesklinnas,“ ütles US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Siia hoonesse tuleb tuhandeid ruutmeetreid ägedat pinda nende klientide jaoks, kes oma teenust ega ennast häbenema ei pea ja tunnevad selle üle uhkust. Olete siia majja oodatud! Teate kui vahva on luua asju, kus ajalugu saab olema seotud olevikuga, millest loodetavasti tekib omakorda uus ajalugu.“