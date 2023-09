Venemaa majandusel nii pea lihtsamaks ei lähe. Probleeme tuleb pidevalt juurde

Putin tunnistas teisipäevases kõnes, et Venemaa kõrge inflatsioonimäär tekitab riigi majandusele raskusi, lisades, et ettevõtetel on „praktiliselt võimatu“ äriplaane teha. Venemaa inflatsioon kiirenes augustis aasta võrdluses 5,15%, mis ületab tublisti keskpanga aastase 4 protsendilise inflatsioonieesmärgi.