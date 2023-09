Paroci uus CO2-kalkulaator muudab süsinikujalajälje mõõtmise lihtsaks

Varasemalt olid seda tüüpi kalkulatsioonid väga aeganõudvad ja vajasid täiendavat andmete kogumist ning koondamist. Nüüd toimuvad arvutused CO 2 -kalkulaatoris automaatselt, nii et kõigi Paroci toodete süsinikujalajälge on sõltuvalt nende paksusest väga lihtne kontrollida.

Paroci CO 2 -kalkulaator näitab heitkoguseid ruutmeetri, kilogrammi ja kuupmeetri kohta