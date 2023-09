Mitmed Tallinna ja Peterburi vahet sõitvad Lux Expressi bussid on registreeritud Venemaal

„Lux Express kasutab selle mõlemapoolse veokohustuse täitmiseks tütarettevõtet AO Eurolines, kelle bussid on Venemaal registreeritud ja mis ongi need, mida aeg-ajalt Eesti poolel näeb,“ lisas Roos.

Roos märkis, et täna rakendatav piirang ei kohaldu üle 9-kohalisele ühistranspordile. See tähendab, et Euroopa Komisjoni sanktsioonide pakett ei piira ühistranspordi Venemaa ja Euroopa Liidu piiride ülest liikumist. „ELi sanktsioonide paketiga on tehtud erand ühistranspordile – võimalus säilitatakse inimestele, kellel on kaalukas vajadus Venemaa piiri üleseks liikumiseks,“ selgitas Roos.