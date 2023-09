Neste: eile algatatud kütuste hinnatõus polnud tarbija jaoks põhjendatud

Suurem surve on diislihinnale

Naftahinnad on alates juuli keskpaigast olnud tõusuteel, sama on ka bensiini ja diisli maailmaturu hindadega. „Bensiinihinna tase 1,819 eurot liitrist on lähinädalail reaalne,“ sõnas Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna. Ta lisas, et on näha suuremat survet diislihinnale, kuna Euroopa Liidus on diisel transpordikütustest domineeriv ning samuti kasutatakse diislit küttesüsteemides. Bensiinihinnale on surve väiksem, sest suvine tarbimise kõrghooaeg on möödumas, märkis Kärsna.