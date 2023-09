SME Finance’i ja EIF-i koostöö pakub Eesti VKE-dele ainulaadset võimalust

Mida koostöö EIF-iga SME Finance’i jaoks tähendab?

EIF-i kuni 80-protsendiliste portfelligarantiide toel saame me laiendada ettevõtetele laenude, liisingu ja faktooringu andmist, et aidata neil saavutada uut kasvu, investeerides innovatsiooni, jätkusuutlikkuse või digitaliseerimise projektidesse.

Lisaks saame me programmi raames pakkuda klientidele kuni 50 000 euro suurust lisatagatiseta mikrofinantseerimist, mis on ette nähtud justnimelt väikestele ettevõtetele, kus töötab kuni kümme inimest ja mille aastane müügikäive ei ületa kaht miljonit eurot.

EIF-iga sõlmitud tagatisleping võimaldab meil vähendada tagatisele esitatavaid nõudeid või mõnel juhul tagatise nõudest üldse loobuda. See omakorda parandab veelgi VKE-de võimalusi saada vajalikku rahastust siis, kui pankade pakutavad tingimused ei vasta ettevõtjate ootustele.

Millised on need ettevõtted, millel on võimalus sellest 40 miljoni euro suurusest rahastusest osa saada ja milliseks otstarbeks seda kasutada võib?

EIF-i garantiiga laenu saab kasutada näiteks digilahenduste ja tehnoloogiliste uuenduste juurutamiseks. Lisaks veel taastuvenergia, ehitus- või renoveerimisprojektide ja jäätmete vähendamise algatusteks, kuid ka sotsiaalse juurdepääsetavuse parandamiseks. Laenu saab taotleda ka põllumees, kes soovib investeerida kestlike ja mahepõllumajanduslike tavade arendamisse.

EIF-i ja SME Finance’i koostöös pakutavast rahastusest on võimalik osa saada suuremal osal Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest. Välistatud sektoreid leidub aga ka, nagu näiteks energiaintensiivsed ettevõtted, fossiilkütustel põhineva energiatootmise ettevõtted või ka alkoholi ja tubaka tootmise ning müügiga tegelevad ettevõtted. Nimekiri on tegelikult pikem, aga üldiselt on välistatud sektoreid pigem vähe.