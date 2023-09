Ülemaailmne tehisintellektirevolutsioon majanduses ja investeerimisstrateegiates

Atlanta Föderaalreservi pangal on suurepärane vahend nimega GDP Now, mis võimaldab jälgida SKP dünaamikat reaalajas. Selle näitaja viimased andmed, mis avaldati 1. septembril, näitasid Ameerika Ühendriikide fenomenaalset SKP reaalkasvu, mis oli 5,6% ja seda 25,5 triljoni dollari suuruse majanduse puhul! GDP Now võib erineda tegelikust statistikast, kuna see on paljudel makromajanduslikel parameetritel põhinev prognoos. Siiski juhib see tähelepanu ka sellele, et praegu ei ole midagi, mis viitaks majanduslangusele.