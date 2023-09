Eesti ettevõtted vahendavad Venemaale tuntud külmetusravimit. „Kaja Kallas ei näinud põhjust asjast rääkida, ei näe ka meie.“

Mullu suvel ja sügisel on Eesti transpordifirmad aidanud Venemaale viia rohkem kui kahe miljoni euro eest Theraflud . Ravimit Venemaale vedanud Eesti ettevõte selgitusi ei jaga: „Kaja Kallas ei näinud põhjust asjast rääkida, ei näe ka meie.“

Theraflud on üle piiri toimetanud kolm Eesti transpordifirmat – Ater, Tesatrans ja DSV Estonia. Et kaks esimest on pärast täiemahulise sõja algust jätkanud vedusid Venemaale, kinnitab ka Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni väljastatud veolubade statistika.