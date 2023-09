Enefit Green sõlmis 180 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Investeerimispangaga

Enefit Green kasutab kaasatavat laenukapitali Sopi-Tootsi tuulepargi ehitamiseks Eestis. Sopi-Tootsi tuulepark on suurim Eestis ehitatavatest tuuleparkidest võimsusega 255 MW. Peale valmimist 2025. aastal katab tuulepark umbes 40% Eesti majapidamiste aastasest elektritarbimisest. Tegu on Eesti seni suurima üksikinvesteeringuga maismaa tuuleenergiasse. Tuulepark ehitatakse Eesti edelaossa, umbes 30 kilomeetri kaugusele Pärnu lahest ja Pärnu linnast.

„Tuulepark suurendab tuuleenergia tootmist riigis ligi 80% võrra, vähendades samal ajal tugevat sõltuvust põlevkivist,“ ütles EIP asepresident Thomas Östros, kes vastutab panga tegevuse eest Eestis. „EIP-l on hea meel allkirjastada see oluline laenuleping, et toetada kliimameetmeid kui ka ühtekuuluvust, vähendada Eesti süsinikudioksiidiheitmeid ning panustada kliimaneutraalsusesse.“