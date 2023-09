Taiwani välisminister Elon Muskile: me ei ole müügiks!

„Kuula, Taiwan ei ole osa Hiina Rahvavabariigist ega kindlasti pole müügiks!“ kirjutas Taiwani välisminister Joseph Wu X-s, varasema nimega Twitteris.

Sõnum oli vastuseks Elon Muski kommentaarile, mida ta tegi All-In Summiti käigus Los Angeleses. „Ma arvan, et ma saan Hiinast hästi aru. Ma olen olnud seal palju kordi ning olen kohtunud erinevate tasandite juhtidega juba mitmeid aastaid,“ sõnas Musk. „Ma arvan, et mul on päris hea arusaam vaadates kõrvalseisjana Hiinat.“

Ta lisas, et Hiina poliitika eesmärk on liita Taiwan Hiinaga. „Nende vaatevinklist, see on võib-olla analoogne Hawaiiga või midagi sellist, mis on lahutamatu osa Hiinast, mis meelevaldselt pole osa Hiinast.“

See pole esimene kord, kui Musk on oma kommentaaridega pälvinud Taiwani pahameele. Eelmise aasta oktoobris sõnas Musk, et pinged Hiina ja Taiwani vahel saaksid lahenduse, kui Pekingil oleks mõningane kontroll Taiwani üle.