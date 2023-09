Aasta oodatuima IPO käigus kaasas kiibifirma ligi viis miljardit dollarit

Armi pakkumise käigus hinnati algselt ühe aktsia hinnaks 47-51 dollarit, kuid kuna huvi oli piisav, siis lõplikuks märkimise hinnaks sai kõrgema otsa hind ehk 51 dollarit. Kokku noteeritakse Nasdaqi börsil 95,5 miljonit aktsiat hakates kauplema aktsiasümboli ARM all.

Hoolimata suurest huvist ei soovinud Arm Holdingsi omanik Jaapani investeerimisfirma SoftBank aktsia märkimishinda veelgi tõsta, jättes sellega raha lauale. Väidetavalt pakuti suure nõudluse tõttu, et märkimishinnaks võiks seada 52 dollarit, kuid SoftBanki juht Masayoshi Son sõnas, et pole mõtet riskida börsidebüüdiga, et saada juurde veel umbes 100 miljonit dollarit. Pärast IPO-t hoiab SoftBank jätkuvalt umbes 90% ettevõttest.