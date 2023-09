OTSE | Eksperdid arutavad, kuidas maksutõus peatada. On see üldse võimalik?

Konsi sõnul on tööandjate keskliit ning erialaliidud häirekella löönud juba aasta aega. „Kahjuks on enamuse poliitikute kõrvad jäänud kurdiks. Hullemgi veel, ajal mil Reformierakond ja peaminister on ametis ühe skandaaliga teise järel, on valitsus ja riigijuhtimine halvatuses ning olulised otsused jäävad tegemata. Kannatab Eesti konkurentsivõime ja inimeste elujärg,“ lisab ta.