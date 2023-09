Milliste USA aktsiate langusele enim panustatakse?

Lühikeseks müük (ingl k short selling) on kauplemistehnika, kus panustatakse aktsiahinna langusele. Eesmärk on müüa kõrgelt ja osta madalalt, mis võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuigi riskid on seejuures suuremad. Tehniliselt näeb lühikeseks müük välja nii, et aktsiad laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada ning müüakse siis maha.