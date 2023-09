Ökonomist: Eestis kehtib printsiip, et kui mingil sektoril läheb hästi, siis pannakse maks peale

Globaalses mastaabis ei ole SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul täna majanduse mõistes enam fookuses Ukraina sõda, vaid kahe hiiglase, USA ning Hiina suhted. Ukraina sõja kõrval oleks oluliselt mõjukam, kui tekiks laiaulatuslik konflikt Hiina ja USA vahel. See aspekt on juba maailma majandust mõjutamas ning ettevõtted on ümber mõtlemas, kas nad teevad mingeid investeeringuid Hiinasse või nad üritavad minna teistesse riikidesse, et oma tarneahelate riske hajutada.

LHV esindaja Heido Vitsuri sõnul on mõjuteguriks ka BRICSi laienemine ja maailma tõenäoline jagunemine kahe suure pooluse vahel. Kuhu liiguvad energiat tootvad riigid, Aafrika, Ladina-Ameerika, Brasiilia, Mehhiko – see on see, mis määrab maailmamajanduse toimimise tingimused.

Luminori panga spetsialisti Lenno Uusküla hinnangul on USA-Hiina konflikti vaja. Selleks, et Ukraina sõda ei saaks läbi, oleks vaja, et USA ei annaks oma kõrgtehnoloogiat Hiinale, mis ajalooliselt on siiski jõudmas kohtadesse, kuhu ei oleks vaja, et see jõuaks.

Swedbanki eksperdi Tõnu Mertsina hinnangul mõjutab maailma majandust see, et riigid ja riikide grupid rohkem polariseerunud ja üha enam proovitakse oma majandust toetada.

Inimesi hoitakse palgal

Eesti SKP langus oli esimesel poolaastal 3,3% ja pool sellest langusest tuleb energiatootmisest. Kui aga võtta energiatootmise välja, siis tugev langus jääb alles. „Mis näitab, et ülejäänud majanduslangus jääb ikkagi alles. Selle järgi on Eesti majandus Euroopas käitunud kõige halvemini,“ märkis Mertsina. Kui kõrvale panna kindlustunde näitajad, siis ka need on Eestis kõige halvemad. Tööstusettevõtete hinnangud selle kohta, kui palju on ebapiisav nõudlus mõjutanud nende äritegevust, on samuti ühed kõrgemad Euroopas. Eelkõige on pihta saanud ehitus ja töötlev tööstus.