Hiina ja Euroopa Liidu vahel käärib tüli elektriautode pärast

Euroopa ees seisvatele riskidele peab von der Leyeni sõnul otsa vaatama ausalt. „Võtame näiteks elektrisõidukite sektori. See on puhta majanduse jaoks ülioluline tööstusharu, millel on Euroopa jaoks tohutu potentsiaal. Kuid maailmaturud on nüüd üle ujutatud odavamate Hiina elektriautodega. Nende hinda hoitakse kunstlikult madalal tänu tohututele riiklikele toetustele. See moonutab meie turgu. Ja kuna me ei aktsepteeri seda seestpoolt, siis ei aktsepteeri me seda ka väljastpoolt,“ ütles ta kõnes, kus teatas uurimise alustamisest.