Tuntud jaekett hakkab müüma kasutatud riideid

H&M alustab kasutatud riiete müümisega 5. oktoobril. Otsus on suuresti tingitud Euroopa Liidu uutest regulatsioonidest, mis kehtestavad, et riidekettidel tuleb piirata tekstiilijäätmete tekkimist. H&M tunnistab, et nemad on probleemi osa ja riiete tootmise ning kandmise protsessi tuleb muuta.