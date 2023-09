Harukordne võimalus. Endise Vene suursaadiku Pirita villa üüritakse välja

Maja on 10-toaline ja ehitatud aastal 1884. 2000. aastate algul tehti villas kapitaalremont. „Villa esimesel korrusel paiknevad esindusruumid, 2 kontorituba, talveaed, kaminaga elutuba, eraldiseisev söögituba ning köök. Teisel korrusel paiknevad 4 magamistuba, mille juures on kõigil eraldi vannitoad. Kolmandal korrusel on kabinet ja avatud ruum, mida saab soovi korral kas lisatoa, jõusaali või hobiruumina kasutada,“ kirjutatakse Kinnisvara24.ee kuulutuses.