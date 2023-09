„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Nelli Jansonil aitab suuri börsilanguseid taluda kaks rohtu

Üks Eesti tuntumaid maaklereid Nelli Janson tõdeb, et oma iseloomult pole ta tegelikult hea pikaajaline investor. „Ma olen liiga kannatamatu ja tahan juba heas kasumis oleva positsiooni kinni panna isegi siis, kui ma usun, et see on pikemas perspektiivis suure potentsiaaliga ettevõte.“