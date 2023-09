Hiina: me ei ole ametnikel iPhone'ide kasutamist ära keelanud. See on valeinfo

Ärileht kirjutas eelmisel nädalal, et Hiina keelas riigiametnikel iPhone’ide kasutamise. Nüüd lükkab Hiina valitsus selle väite aga ümber.

„Oleme alati välismaistele ettevõtetele avatud ja tervitame neid Hiinas hea meelega, sest nad panustavad ka riigi majandusse,“ ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Mao Ning Pekingis pressikonverentsil.

Ta lisas, et Hiina on täheldanud mitmeid ajakirjanduslikke lugusid Apple’i iPhone’idega seotud turvariskidest ja et „Hiinal on küberturvalisuses suur roll“. Mao seda väidet ei kommenteerinud.

Tegemist võib olla Hiina kättemaksuga

Ta kutsus üles kõiki välismaised telefonifirmasid Hiinas järgima riigi privaatsusseaduseid, et nende klientide telefonidest ei varastataks nende kohta käivat isiklikku informatsiooni. The Wall Street Journal kirjutas eelmisel nädalal, et Hiina keelab riigiametnikel iPhone’ide kasutamise. See uudis viis Apple’i aktsiad langusse: need kukkusid 3,6%, sulgudes New Yorgi aktsiaturul 182,91 dollaril, mis oli viimase kuu suurim päevane langus.

„Tundub, et tegu on agressiivse ja kohatu kättemaksuga Ameerika ettevõtete suunas, mille sarnast oleme ka varem näinud,“ ütles Ameerika riikliku julgeolekunõukogu esindaja John Kirby, viidates Hiina riigile.

„Kuid tõsi on see, et me ei tea täpselt, mida nad teevad ja mis eesmärgil. Kutsume neid üles olema oma tegevustes läbipaistvamad,“ lisas Kirby.

Viimase paari kuu jooksul on üha rohkem Ameerika ja rahvusvahelisi konsultatsiooniettevõtteid sattunud Hiina laienevasse võitlusesse selle vastu, mida riigivalitsus tajub kui riikliku julgeoleku riski. Märtsis sulgesid Hiina ametivõimud Ameerika hoolsuskontrolliga tegeleva ettevõtte Mintz Groupi Pekingi kontori ja pidasid kinni viis selle kohalikku töötajat. Hiljem määrati ettevõttele umbes 1,5 miljoni USA dollari suurune trahv väidetavalt heaks kiitmata statistiliste tööde tegemise eest riigis.